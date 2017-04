Goiânia recebe 1º Festival de Teatro Infantil neste fim de semana

Evento terá encenação de peças de quatro companhias do estado e contará ainda com encontro de formação para atores do teatro infantil

O Teatro Goiânia recebe, neste fim de semana, o 1º Festival de Teatro Infantil (Festin) de Goiás, com apresentações de quatro companhias do estado. Além das peças, também vai ser realizado o I Encontro de Formação para atores do teatro infantil.

Na sexta-feira (7/4), o grupo Teatro Destinatário, de Goiânia, abre o festival com a apresentação “Quecosô, oncotô, oncovô – Goiás: Singulares no Plural”, às 20h30. No sábado (8), se apresentam duas companhias: A Cidade Livre, de Aparecida de Goiânia, com a peça “Entre Letras”, às 17 horas, e a Flor do Cerrado, de Trindade, que apresenta “A Turma do Chaves” às 19h30.

O festival segue no domingo (9), com a Cia Teatro do Maleiro, que apresenta “Maria Bonita – Flor de Mandacaru”, às 10 horas; e de novo com a Cia Flor do Cerrado, que apresenta “As Aventuras de Pinóquio” às 17 horas. Esta última peça, aliás, tem um diferencial: Vai ter intérprete de libras para permitir que deficientes auditivos possam participar também.

A oficina de formação será realizada no sábado, a partir das 9 horas. Os ingressos custam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia.