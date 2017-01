Goiânia passa a ser referência mundial na Medicina cardiovascular

Corpo médico do Hospital do Coração de Goiânia apresenta tecnologias de ponta da Hemodinâmica que prometem desonerar pacientes e o sistema de Saúde

Há quase um século, ainda na década de 1920, o radiologista Werner Forsmann revolucionava a história da Medicina ao inserir na própria veia uma sonda e conduzi-la até o átrio direito de seu coração com a ajuda de um aparelho raio-X. Tinha início ali a técnica de cateterismo cardíaco, o procedimento diagnóstico mais comum realizado na Hemodinâmica.

De lá para cá, o estudo, diagnose e tratamento de patologias cardiovasculares através da corrente sanguínea avançaram com métodos seguros e minimamente invasivos, que, não só aumentam o conforto do paciente, como detectam de forma precoce as principais complicações relacionadas ao coração, como infarto, angina e arritmias.

Em Goiânia, a área é referência no Estado e no País, e não deixa a desejar em relação a qualquer outro pólo médico no mundo. É o que atesta o Dr. Flávio Veiga Jardim, diretor de Hemodinâmica do Hospital do Coração de Goiás (HCGO), localizado no Setor Oeste, na capital.

Em entrevista ao Jornal Opção, o médico cardiologista conta que a máquina de hemodinâmica do hospital não é exatamente uma novidade mas que, apesar de existir outras unidades que contam com o aparelho na capital, o equipamento adquirido recentemente pelo Hospital do Coração é o mais moderno do mercado.

“Goiânia está muito bem assistida, com todos os exames possíveis dentro da Cardiologia e não deve nada a outros Estados. Se a gente pensar, hoje, se você pegar o melhor hospital dos EUA, o que tem lá, vai ser o que a gente tem aqui. Entramos num nível na hemodinâmica, no cateterismo, que é o suprassumo mundial. Não tem nada mais desenvolvido do que isso”, observou.

Tecnologia a favor

Especificamente sobre a Hemodinâmica, o especialista destaca que o equipamento do hospital conta com recursos tecnológicos de ponta que evitam tratamentos desnecessários e permitem maior segurança e eficácia na hora de atender o paciente.

Um destes recursos é a Tomografia de Coerência Óptica (TCO). Realizada durante o procedimento de cateterismo, ela obtém imagem de alto grau de resolução — 10 vezes superior à qualidade de um ultrassom –, e é capaz de avaliar mais de mil pontos simultaneamente dentro das artérias coronárias.

“Temos na capital a realização de todos os exames dentro da cardiologia. O último estágio de investigação da doença coronária é o cateterismo, que é feito em todo o Estado, com equipamentos menos ou mais modernos. O que o HC oferece é justamente métodos e diagnósticos complementares”, explica o Dr. Leandro Zacharias, que também atende no HCGO.

Outra tecnologia acoplada à máquina é a FFR – Reserva de Fluxo Fracionado, que mede as obstruções de artérias, determinando com mais precisão e segurança o comprometimento do fluxo arterial. A grande vantagem do equipamento, explicam os especialistas, é a garantia de maior segurança, sem a realização de procedimentos desnecessários e que oneram, não somente o paciente, como o sistema de Saúde como um todo.

“O principal ponto é que possuímos um arsenal para terapia e doença cardiovascular. Estamos prontos para receber qualquer urgência, oferecendo o melhor tratamento possível e fortalecendo nossa posição como um grande hospital”, acrescenta o Dr. Flávio Veiga Jardim.