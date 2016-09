Goianas criam aplicativo que mostra onde comprar cerveja barata mais próxima

Plataforma é gratuita e já está disponível na Play Store desde o início deste ano. Saiba como usar

Um aplicativo que te ajuda a descobrir a cerveja mais próxima e com os melhores preços. A ideia da analista de sistemas Phabíulla Christina de Sousa e da engenheira de Computação Renata Barreto Rocha surgiu na mesa de um bar de Goiânia em março do ano passado. Nove meses depois, o “Beer Location” entrou no ar para a alegria de quem não abre mão de uma boa gelada.

Bastante intuitivo e prático, a plataforma mostra no mapa a localização do usuário e as cervejas mais próximas. O aplicativo também te informa sobre os principais eventos cervejeiros do País e disponibiliza avaliações das bebidas degustadas.

Assim como o Waze, o Beer Location depende de usuários para alimentar a plataforma. “Para inserir uma cerveja é necessário um nome, valor e o tamanho do recipiente”, conta Phabíulla em entrevista ao Jornal Opção.

A analista lembra que a plataforma já tem downloads em todo o País e nos Estados Unidos. Vale destacar que o aplicativo é gratuito e está disponível na Play Store, loja online de celulares com sistema operacional Android.