Goiana Dra. Cristina Lopes pode assumir diretório nacional do PSDB Mulher

Executiva se reúne em Brasília nesta quarta-feira (26) e pode fechar em torno do nome da vereadora por Goiânia

A vereadora por Goiânia Dra. Cristina Lopes pode assumir o diretório Nacional do PSDB Mulher. Ela é um dos principais nomes do tucanato goiano e referência na luta pelo fim da violência contra as mulheres.

Nesta quarta-feira (26/4), a executiva se reúne em Brasília (DF) para definir a chapa que disputará a eleição, marcada para maio. A atual presidente, Solange Jurema, não deve pleitear a reeleição e, com isso, abrir caminho para Dra. Cristina.

Caso seu nome seja confirmado, a vereadora desistirá de disputar o diretório Metropolitano do partido na capital.