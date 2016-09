“GO-450 beneficia região entre Piracanjuba e Cristianópolis”, diz Marconi

Durante inauguração de trecho da rodovia, governador anunciou também que uma unidade do Corpo de Bombeiros será construída em Piracanjuba

O governador Marconi Perillo (PSDB) inaugurou, na tarde desta terça-feira (6/9), 32 quilômetros da GO-450, no trecho que liga Piracanjuba a Cristianópolis. A obra recebeu investimento total de R$ 50,6 milhões do Governo Estadual e foi realizada por meio do Programa Rodovida Construção, da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop).

“Os recursos dessa obra foram investidos para apoiar o desenvolvimento da região. Apoiam os fazendeiros, apoiam os produtores, apoiam o turismo, apoiam o pequeno comerciante, apoiam o carroceiro vendedor de leite que precisa trafegar nessa estrada. Ela é importante também para os filhos dos trabalhadores rurais irem estudar na cidade. Enfim, é uma estrada que beneficia todo mundo. Ganhar uma estrada dessa deve ser motivo de orgulho não só para quem está na região, mas para a cidade inteira”, pontuou Marconi durante a solenidade de inauguração.

Em discurso, o presidente da Agetop, Jayme Rincón, ressaltou a qualidade do serviço entregue pelo poder público. “Essas obras são construídas para durarem muito tempo. São obras feitas com muito cuidado, bem planejadas e construídas com muita qualidade”, destacou.

Rincón explicou também que para a pavimentação asfáltica foram realizados os serviços de tratamento superficial duplo com micro-revestimento, terraplanagem, drenagem superficial, sinalização vertical e horizontal, bueiro triplo celular de concreto e obras complementares.

O presidente da Agetop lembrou que só nesta semana o Governo de Goiás está entregando mais de 70 quilômetros de novas rodovias totalmente pavimentadas. E informou que até outubro será inaugurada a duplicação da rodovia que liga Goiânia a Bela Vista. “No momento em que o Brasil vive uma crise sem precedentes, o governador Marconi Perillo mais uma vez mostra seu jeito de governar”, ressaltou.

Marconi aproveitou a ocasião para anunciar a construção de unidade do Corpo de Bombeiros em Piracanjuba. “Essa é uma área que me orgulha muito. Em 1999, o Governo do Estado só tinha três unidades do Corpo de Bombeiros. Agora, temos mais de 50 “, disse o governador, emendando que se sente feliz com a conclusão das obras na GO-450. “Eu estou feliz, porque muitos políticos prometem, e não cumprem. Nós estamos aqui hoje entregando e cumprindo uma promessa que fizemos no nosso plano de governo”, disse.

Ele informou também que, em 2011, quando assumiu seu terceiro mandato, encaminhou à equipe do Governo o desafio de construir unidades do Corpo de Bombeiros em todos os municípios com mais de 30 mil habitantes. Segundo Marconi, agora que a meta está sendo concluída, novo objetivo foi traçado: levar a estrutura do Corpo de Bombeiro a todas as 50 maiores cidades do Estado. “Por isso incluímos também Piracanjuba no nosso desafio”, disse.

Acompanharam também a inauguração o secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso, o prefeito de Cristianópolis, Jairo Gomes Pereira, o prefeito de Piracanjuba, Amauri Ribeiro, entre outras autoridades.