Globo surpreende com nova vinheta da Globeleza

Com roupas e representando o Carnaval de diversas partes do país, a dançarina Erika Moura faz história

A Rede Globo causou furor nas redes sociais na noite do último domingo (8/1) ao apresentar sua nova vinheta do Carnaval 2017.

Há mais de 25 anos, a Globeleza (estrela do segmento especial) é tradicionalmente representada por uma mulher negra, nua, com pintura corporal e sambando.

Porém, neste ano, a emissora resolveu revolucionar e mudou completamente o quadro: agora, a bela Erika Moura aparece vestida com roupas típicas da cultura de várias regiões do Brasil, dançando ao som do samba, mas também do maracatu e do frevo.

A Globeleza sempre foi objeto de críticas e chegou a ser acusada de machismo, bem como de promover a objetificação do corpo da mulher, em especial das negras.

No vídeo, publicado na página da Globo no Facebook, diversos internautas elogiaram a decisão. “A melhor vinheta até hoje! Até que fim aprendeu a valorizar a cultura do Brasil e não colocar uma mulher nua”, disse uma usuária da rede social.

Veja abaixo o vídeo: