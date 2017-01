Globo News não reconhece Vesgo, do Pânico, e o entrevista como norte-americano

Repórter Carolina Cimenti até tentou fazer uma reportagem séria, mas acabou sendo “trolada” pelo Pânico na TV

A Globo News está precisando se benzer. Quando não tem comentarista fazendo piadinha sem graça ou repórter apanhando ao vivo, vira piada na internet por falta de atenção da correspondente internacional.

Cobrindo a fria posse de Donald Trump nos Estados Unidos, a jornalista Carolina Cimenti, por volta das 21h30 da última quinta-feira (19/1) entrou ao vivo direto de Washington para comentar os preparativos do grande evento desta sexta (20).

Porém, sem perceber que se tratava na verdade do humorista “Vesgo”, do Programa Pânico, ela chama um “norte-americano” que estava fantasiado do caricato presidente eleito para entrar ao vivo. “Tem até americano brincando de ser Donald Trump aqui perto de mim”, disse ela ao convidá-lo.

Segurando o riso, o brasileiro emitiu algumas frases em um inglês arrastado, como a errada “Let’s great America again” (“Vamos grande América de novo”, em tradução livre) — o correto seria “Let’s make America great again” (Vamos fazer a América grande de novo), slogan de campanha de Trump.

Veja o momento hilário aqui:

O Vesgo do Exaurido da Band na Globo News hahahahaha pic.twitter.com/dER7XflBHG — Alef de Lima (@limaalef) 20 de janeiro de 2017

Vale lembrar que Carolina Cimenti é a mesma que soltou um palavrão ao vivo, falando, justamente, de Donald Trump.