Globo está entre dois sertanejos para substituir Victor e Léo; um deles é goiano

Luciano, da dupla com Zezé, está entre os cotados para o dominical. Emissora, entretanto, descarta participação do filho mais velho de Francisco

A TV Globo já sonda nomes da música sertaneja para substituir a dupla Victor & Léo do quadro de jurados fixos do “The Voice Kids” a partir da próxima edição do programa. Segundo o portal UOL, os cantores Luan Santana e Luciano, da dupla com Zezé, são os mais cotados.

Conforme o site, o goiano filho de Francisco já é o favorito do diretor Boninho, pois é visto como uma pessoa “expansiva” e “um paizão”. Provavelmente para evitar mais polêmicas relacionadas a jurados do dominical, Luciano, caso seja o escolhido, vai sozinho, sem o irmão.

O problema, neste caso, é que, de acordo com o UOL, o empresário dos sertanejos não teria gostado nada da ideia da “separação” dos irmãos, principalmente pelos boatos que já rondam os irmãos goianos sobre sobre o fim da dupla.

Já Luan Santana teria ficado animado com a proposta. A emissora aguarda uma resposta definitiva do cantor teen para os próximos dias. No caso dele, o único empecilho é a agenda de shows tumultuada.

Victor & Léo vão deixar o time técnico da versão kids do “The Voice Brasil” após polêmica envolvendo uma denúncia de violência doméstica por parte da empresária Poliana Bagatini, esposa do cantor Victor Chaves.