Giuseppe Vecci assume presidência do PSDB Goiás

O deputado federal Giuseppe Vecci assumiu oficialmente a presidência do Diretório Estadual do PSDB em Goiás na noite da última terça-feira (17/1), em evento na sede do partido, em Goiânia.

Ele assumiu o lugar do então presidente interino, deputado estadual José Vitti, na presença de militantes, lideranças e membros do diretório e executiva do partido. Em discurso, Vecci lembrou um pouco de sua história no PSDB goiano, como um dos pioneiros do partido no Estado.

“É mais uma jornada que inicio na minha vida pública e que espero corresponder com muito trabalho, responsabilidade e altivez às expectativas da família tucana. Família que ajudei a construir ainda na década de 90 em Goiás e que foi e continua sendo responsável pela consolidação de diversas políticas públicas tanto no Estado, como em nível federal e municipal”, disse em discurso.

Vecci ressaltou também desafios que espera no comando da sigla. “Terei pela frente uma grande tarefa de levar a mensagem do PSDB aos quatro cantos de Goiás, de oxigenar o partido, de defender uma proposta programática a todos os municípios e filiados, de trabalhar para que possamos mostrar a nossa cara, os nossos valores e ações aos goianos”, discursou.

Além de Vitti, também prestigiaram o evento o vice-governador de Goiás, José Eliton, os deputados estaduais Francisco de Oliveira, Marquinho Palmerston, Helio de Sousa e Lêda Borges, a vereadora Dra. Cristina Lopes, ex-vereador e tesoureiro do partido, Thiago Albernaz e o ex-presidente do partido, Afrêni Gonçalves, entre outras lideranças.