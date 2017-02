Gilberto Marques Neto assume presidência da Amma nesta sexta-feira (10)

Cerimônia de posse será realizada no Paço Municipal; pasta era comandada interinamente por Luiz Fernando Santana

O veterinário e agropecuarista Gilberto Marques Neto assume, nesta sexta-feira (10/2), a presidência da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma). A cerimônia de posse será às 16 horas no Paço Municipal.

Até então a agência estava sendo comandada interinamente por Luiz Fernando Santana. Nas últimas semanas, alguns nomes foram especulados para a presidência do órgão, como o do ex-presidente da Amma Rodrigo Melo (Pros) — que assumiu a Secretaria Municipal de Administração (SMA) — e do deputado estadual Lívio Luciano (PMDB).

O novo secretário é filho do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Gilberto Marques Filho, que foi empossado na última semana.