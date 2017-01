Gestão Iris nomeia servidor afastado por envolvimento na CEI das Pastinhas

Douglas Branquinho fará parte da equipe técnica do Macambira Anicuns. Ele foi o único funcionário da Prefeitura a ser penalizado após as investigações

O prefeito Iris Rezende (PMDB) nomeou, na última quarta-feira (18/1), o ex-diretor do Departamento de Análise e Aprovação de Projetos (Daap) da extinta Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplam), Douglas Branquinho, para a chamada Unidade Executora do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (UEP/Puama).

Douglas foi um dos principais investigados da Comissão Especial de Inquérito (CEI) das Pastas Vazias, que denunciou diversas irregularidades na concessão de alvarás de construção de empreendimentos da capital. Em depoimento prestado na Câmara dos Vereadores, ele confirmou ter assinado documentos fora do prazo legal, entre 2009 e 2011.

Na época, ele disse que o procedimento era padrão durante a última gestão de Iris em Goiânia. Segundo o ex-diretor, era impossível revisar todos os processos protocolados na época da transição entre o antigo e o atual Plano Diretor, de 2007. As assinaturas dele autorizaram algumas empreiteiras a erguer prédios em terrenos onde, atualmente, é proibido construir.

Ele também confessou que vários empreendimentos conseguiram alvará mesmo sem se enquadrarem nos casos de obras que poderiam ser construídas conforme o Plano Diretor anterior. Quando as novas diretrizes entraram em vigor, um decreto do prefeito autorizava a construção de 131 empreendimentos, mas a lista não foi cumprida e empreiteiras obtiveram permissão para construir diversos outros prédios.

Durante o período das investigações, Douglas já estava no Departamento de Urbanismo e Desapropriação do Macambira Anicuns, onde seguirá locado. Douglas foi o único servidor a ser punido após as investigações, mas recebeu como pena 10 dias de suspensão. Os demais envolvidos acabaram inocentados após articulação do ex-vereador Carlos Soares (PT).