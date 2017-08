Gestão Iris atrasa repasses e servidores da prefeitura não conseguem fazer empréstimos

De acordo com uma denúncia recebida pelo Jornal Opção, além de novos empréstimos serem barrados, quem já fez está sendo cobrado por atrasos

Os servidores da Prefeitura de Goiânia estão sendo impedidos de realizar empréstimos consignados – aqueles que são debitados diretamente do salários – por atrasos da gestão do prefeito Iris Rezende (PMDB) às instituições bancárias.

De acordo com o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Goiânia (Sindigoiânia) inúmeros servidores reclamaram do impedimento. “A suspensão acaba afetando todos os servidores que recebem tanto no Banco do Brasil como Caixa Econômica Federal”, afirmou o sindicato.

Em entrevista ao Jornal Opção, uma servidora que não quis se identificar, disse que foi empossada em junho e tentou fazer um empréstimo ainda esta semana. “Fui com uma amiga, apresentamos os documentos, mas fomos informados que os empréstimos só estão sendo feitos para aposentados”, declarou.

Segundo a servidora, a questão também é grave para quem já realizou o empréstimo. “As parcelas estão atrasadas e as pessoas estão sendo cobradas, correndo o risco de ficar com o nome sujo”, reclamou.

De acordo com o Sindigoiânia, não há previsão para que os pagamentos sejam regularizados.

O Jornal Opção solicitou resposta da Prefeitura de Goiânia e da Associação de Bancos (Asban) em Goiás, mas, até o fechamento desta edição, nenhuma nota foi enviada.

Por fim, o vice-presidente do Sindigoiânia Ronaldo Gonzaga dos Santos, orientou que os servidores que se sentirem prejudicados procurem o Sindicato para que medidas cabíveis sejam tomadas.