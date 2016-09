Francisco Jr. propõe implantar atendimento “padrão Vapt Vupt” na Saúde

Candidato do PSD à prefeitura de Goiânia pretende lançar programa Mais Saúde para agilizar serviços nos postos

O atendimento na saúde municipal é, segundo as pesquisas, a maior preocupação do goianiense. Ao contrário do que se imaginara, a grande pauta desta eleição não é a segurança pública.

Por isso, o candidato do PSD à prefeitura, Francisco Júnior, propõe uma série de medidas para solucionar os problemas, inclusive, se espelhando em programa bem sucedido do governo de Goiás.

“Vou criar um sistema de avaliação e remuneração pela qualidade no atendimento, como é feito no Vapt Vupt. Os médicos e os atendentes serão avaliados pelos próprios pacientes e usuários. A gratificação de atendimento terá crescimento de acordo com a satisfação das pessoas”, afirma.

Segundo ele, o Programa Mais Saúde tem como prioridade um atendimento “Mais perto, Mais rápido e Mais humano”, conforme o slogan da proposta. “O atendimento deve ser otimizado para oferecer um serviço com melhor qualidade. E fazer um rápido ajuste às necessidades imediatas para acabar com as filas e dar mais rapidez nas consultas com especialistas e na realização de procedimentos complexos, como cirurgias”, defende Francisco Jr.

O candidato do PSD coloca ainda que para o goianiense não conviver mais com um grande período de espera, priorizará as melhorias nas condições de trabalho dos servidores.

“A primeira coisa que eu vou fazer é contratar médicos. Os Cais e consultórios terão todos os equipamentos para o médico e a equipe trabalhar, as farmácias os remédios para que todos saiam das consultas já medicados”, arremata.