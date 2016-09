Francisco Jr. propõe construir centros para idosos em todas as regiões de Goiânia

Candidato do PSD usou horário eleitoral para apresentar projeto de convivência à “melhor idade”

O candidato a prefeito de Goiânia pelo PSD, Francisco Jr., usou o horário eleitoral na TV, nesta quinta-feira (8/9), para defender políticas especiais às pessoas na melhor idade.

“Irei construir um centro de convivência para idosos em cada região da cidade. Onde ele possa passar o dia, ter com quem conversar, ter médico, atividades. Ter uma vida digna”, propôs o pessedista.

Em diálogo com uma idosa atendida pelo abrigo são Vicente de Paulo, a dona Almira, ele apresentou o projeto e recebeu elogios. “Se Deus abençoar que o senhor seja eleito, eu quero ser a secretaria do centro”, brincou dona Almira, surpreendendo o candidato.

Francisco Jr. reforçou que é preciso dar mais qualidade de vida e dignidade aos idosos, melhorando e ampliando a sua assistência. “Eu aprendi desde cedo a respeitar muito os mais velhos e eu trago isso desde então. Eu me preocupo com a qualidade de vida, com a dignidade de todas as pessoas e acredito que a gente precisa ter um cuidado ainda mais especial com nossos idosos”, completou.