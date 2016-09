Francisco Jr. propõe ampliar economia da cultura em Goiânia

Candidato do PSD afirma que prefeitura precisa descentralizar atividades culturais e incentivar produção de arte

O candidato do PSD, Francisco Jr. (PSD), defende que a prefeitura de Goiânia amplie e incentive a economia da cultura no município.

“Goiânia tem boas escolas, espaços com atividades culturais, que tem uma agenda interessante e outras iniciativas que funcionam até à revelia do poder público. Nós temos muita gente em Goiânia que busca ganhar a vida com música, com arte e hoje não há um bom apoio do poder público para que essas pessoas vivam da produção de arte”, defende.

Uma das iniciativas que o deputado estadual sugere para estimular mais o mercado de bens e serviços culturais é com a atualização da própria Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

“A legislação municipal sobre cultura precisa ser revista, atualizada, prever novas formas de dar sustentação para as atividades culturais, apoio para que a gente possa investir na cultura e dar novas oportunidades para parcerias. Nós precisamos fazer com que esse potencial da cultura seja compreendido e parte do processo de desenvolvimento da cidade”, afirma.

Para o candidato do PSD as atividades culturais promovidas pelo poder público precisam alcançar os bairros mais periféricos para se tornar também um instrumento de inclusão social.

“A prefeitura precisa participar descentralizando as ações culturais, as atividades, para que a cultura seja usada como instrumento de transformação. Precisamos abrir as escolas, ocupar os espaços públicos, as praças, os parques, criar um movimento cultural que vá até as comunidades e dialogue com as várias “tribos” que existem no município”, completa Francisco Jr.