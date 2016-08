Francisco Jr. promete limpar fachadas de prédios históricos do Centro e criar polo gastronômico

Em visita à Rua do Lazer, candidato do PSD garante que irá revitalizar região e estimular atividades comerciais

Ao visitar a Rua do Lazer e participar de caminhada na região central, o candidato à Prefeitura de Goiânia Francisco Jr. (PSD) lamentou o “abandono “do Centro da capital.

“Esta não é a primeira vez que venho aqui nesta campanha, mas vou insistir: o Centro é o coração da nossa cidade. Se o Centro vai mal, quer dizer que a cidade inteira vai mal. Aqui é o termômetro do desenvolvimento da cidade”, conjecturou o candidato.

Acompanhado do candidato a vereador Carlos Moreira (PSD), o pessedista destacou a importância de atividades e maior presença do poder público.

“Já destaquei a intenção de fazermos um polo gastronômico, de reativar as atividades econômicas, limpar as fachadas dos prédios históricos. Mas mais do que isto, o que revitaliza o centro são as pessoas. Faltam atividades e a presença do poder público pra aquecer e estimular o fluxo de pessoas. O centro de Goiânia é muito bonito, precisa ser limpo, seguro e bem cuidado”, completou.

Na Feira da Rua do Lazer, Francisco Jr. resgatou a tradição e a importância histórica e cultural que a região sempre teve para os moradores. “Aqui nos temos cultura, arte, boa gastronomia. A feira já tem uma tradição de quase três décadas, da feira Cora Coralina, a feira do doce. E essa tradição está morrendo porque as pessoas não estão achando interessante vir ao Centro. Precisamos resgatar esse interesse e gerar atividades”, arrematou.