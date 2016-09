Francisco Jr. diz que ampliará ensino em tempo integral com parcerias

Candidato defende inserção de atividades culturais e esportivas para combater violência

Francisco Júnior, candidato do PSD à prefeitura de Goiânia, afirmou que ampliará o ensino em tempo integral com parcerias.“A educação em tempo integral dá ao aluno uma formação mais completa, com mais qualidade e inserção em atividades culturais e práticas esportivas. Nós vamos ampliar o número de escolas integrais por meio de parcerias com entidades sociais, que vão oferecer opções de atividades e cursos para a permanência do aluno na escola”, afirmou.

Entre os investimentos estruturais que fará para a implantação do ensino integral o candidato cita uma maior capacitação do quadro administrativo e equipamentos para as escolas municipais.

“Quem trabalha na escola fora das salas de aula também precisa de atenção. Nós queremos qualificar os administradores das escolas, fazer com que os investimentos na rede municipal de ensino sejam descentralizados e sejam realmente traduzidos em uma estrutura física e de equipamentos melhor para receber os alunos em tempo integral”, argumentou.

O candidato colocou que a educação precisa realmente ser tratada como prioridade inclusive para reduzir os problemas sociais e a violência.

“A educação é sempre chamada de prioritária, mas nunca se dá prioridade de fato a ela. Essa é uma situação que precisamos mudar porque os problemas que temos na violência, os problemas com relação ao meio ambiente, ao trânsito, tem raiz na educação que nunca foi realmente uma prioridade”, arrematou.