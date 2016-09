Francisco Jr. critica “pequenez de mentalidade” dos ex-prefeitos

Candidato do PSD defende parcerias entre todos os poderes e lamenta que gestores de Goiânia tenham se distanciado do governo apenas por rusga partidária

Questionado sobre a dificuldade que os gestores de Goiânia já tiveram em manter relações com o governo de Goiás, o candidato à prefeitura de Goiânia, Francisco Júnior (PSD) criticou a mentalidade dos ex-prefeitos.

“É um absurdo acreditar que questões partidárias devem interferir nas relações. Isto é uma pequenez de mentalidade muito grande. O prefeito tem que fazer parceria com o governador do Estado, que tem que fazer parceria com o presidente, independente do partido em que estejam filiados”, afirma.

Para ele, a parceria é imprescindível para potencializar e melhorar o serviço prestado à população. “Vou atrás de parcerias com o governador, com o presidente, com todos. O importante é nós termos o cidadão bem atendido. Nós precisamos entender que o período eleitoral é um e a gestão é outro. E o governador Marconi Perillo sempre se mostrou republicano nessa relação”, completa.

A crítica feita pelo também deputado estadual é direta ao ex-prefeito e mais uma vez candidato, Iris Rezende (PMDB). Quando geriu a cidade, se distanciou do governo apenas por disputa política.

O candidato do PSD critica ainda o desrespeito a planejamentos, afirmando que essa discussão precisa ganhar mais espaço entre os brasileiros. “Nós não podemos imaginar que um governo começa e termina em quatro anos. Nós precisamos entender que Goiânia precisa de ações planejadas de curto, médio e longo prazo. Foi isto que fizemos, por exemplo, no Plano Diretor em 2007 e que não é respeitado”, alerta.