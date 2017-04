Francisco Jr. critica falta de diálogo da gestão Iris para resolver impasse com médicos

Deputado estadual diz que, três meses após assumir, prefeito demonstra descompromisso com a população

O deputado estadual Francisco Júnior (PSD) lamentou mais uma (das diversas) grave crise que Goiânia enfrenta. Desta vez, na saúde municipal: a prefeitura de Iris Rezende (PMDB) oferece novo contrato para os médicos temporários, mas a categoria se recusa a firmar compromisso trabalhista diante do que é apresentado.

Ele lembra que na campanha do ano passado uma pesquisa mostrou que a saúde era considerada por 67% dos goianienses como o principal problema da capital. “Três meses após assumir, a atual administração já demonstra falta de compromisso não apenas com as propostas de campanha, mas com as necessidades mais primárias da população goianiense”, critica.

A mudança repentina no contrato dos médicos atesta a falta de diálogo da gestão Iris Rezende no momento de tomar decisões importantes. Francisco Jr. lembra, também, que o atendimento na rede municipal é ruim, faltam insumos básicos e agora a prefeitura ainda tem que lidar com a insatisfação da classe médica.

“A ineficiência da saúde pública municipal está se tornando crônica. O município gasta muito com o setor, mas gasta mal”, arrematou.