Francisco Jr. cobra posicionamento do poder público sobre Uber em Goiânia

Candidato do PSD afirma que, se eleito, irá regularizar serviço de transporte individual em Goiânia

Ao avaliar as dificuldades do transporte público o candidato do PSD em Goiânia, Francisco Júnior, criticou a omissão da prefeitura na discussão sobre o Uber. “Sou a favor da regulamentação. É uma realidade internacional. A não regulamentação produz essa selvageria que a gente vê na cidade, pessoas se atracando nas ruas. É absurdo o poder público ficar omisso. A prefeitura não pode deixar eles ficarem se enfrentando nas ruas”, disse o candidato.

Segundo ele, é preciso colocar na mesma mesa os taxistas, os representantes da Uber e conversar de forma civilizada. “A regulamentação em nível municipal é precária neste momento, então ela tem que ser sensata, dialogada. A forma que se entender que é viável. O problema é que não está tendo diálogo. O que não pode acontecer é a ausência por medo de desgaste”, afirma Francisco Júnior.

O candidato lembrou que a regulamentação em todo o país está em trâmite no Congresso Nacional, numa iniciativa do seu colega de partido, deputado federal Thiago Peixoto.

“Enquanto não vem essa regulamentação o poder não pode ficar omisso. Nem que ele chame e fale: ‘Uber, não pode agora. Tem que esperar’. Mas alguma coisa tem que fazer. Nós temos uma realidade social, então é preciso entender que as pessoas estão acima dos negócios. E o poder público não pode ficar omisso”, disse Francisco Júnior.