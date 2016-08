Fórum Ibero-Americano reúne autoridades de vários países para discutir políticas de juventude

Fundação Pró-Cerrado e a Rede Pró-Aprendiz assinam a co-realização do evento que chega à sua quarta edição em 2016

Já estão abertas as inscrições para o VII Fórum Ibero-Americano: Fazendo Política Juntos, de caráter internacional, que será realizado no auditório do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, nos dias 27 e 28 de setembro.

O evento, que tem como tema “Juventude, Educação, Empreendedorismo e Inovação Social”, é realizado pela Liga Ibero-Americana de Organizações da Sociedade Civil (La Liga) desde 2006. Espanha, Paraguai, Uruguai, Argentina, El Salvador e Brasil já foram sede do evento desde então.

A Fundação Pró-Cerrado e a Rede Pró-Aprendiz assinam a co-realização do acontecimento que reunirá autoridades de vários países para levantar propostas de políticas públicas à juventude. Dentre os palestrantes, já foram confirmadas as presenças do diretor de Assuntos Corporativos da Microsoft, Rodolfo Fücher, da diretora do instituto Synergos e ex-chefe da Divisão de Políticas Sociais do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Wanda Engel e do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Ricardo Tadeu.

A Fundação Pró-Cerrado, integrante da Junta Diretiva da La Liga, visa trabalhar a capacidade de transformação dos jovens. A instituição atua há mais de 20 anos na promoção da cidadania em Goiás, em parceria com o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor.

A Rede Pró-Aprendiz é uma aliança nacional criada para difundir e fortalecer a aprendizagem, enquanto ação de política pública para a juventude. A programação do evento e as inscrições podem ser feitas no site do evento.