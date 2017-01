Força-tarefa discute melhorias para educação em todo o Estado

Governador em exercício José Eliton coordenou reunião que tratou de medidas para promover acesso ao conhecimento e elevar níveis de aprendizado em Goiás

O governador em exercício, José Eliton (PSDB), coordenou nesta quinta-feira (12) uma reunião de trabalho com a força-tarefa do programa Goiás Mais Competitivo em que foram discutidas melhorias na área da educação para todo o Estado de Goiás.

As medidas que buscam ampliar o acesso ao conhecimento e alavancar os índices educacionais goianos foram apresentadas pela titular da Secretaria Estado da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Raquel Teixeira, acompanhada pelo corpo técnico da pasta. Também estavam presentes o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, e o presidente da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), Rafael Lousa.

“Goiás já tem destaque nacional pelos índices alcançados na rede estadual de ensino. Mas queremos mais”, defendeu José Eliton, que garantiu dar celeridade aos andamentos necessários. Entre as medidas está a formalização de parcerias com a iniciativa privada, iniciativa que contará com apoio da Juceg e Secretaria da Fazenda (Sefaz).

Mais competitividade

Lançado em 2015, o Goiás Mais Competitivo busca ampliar a competitividade e a eficiência da gestão pública do estado por uma agenda estratégica de atividades. O objetivo principal do programa é fazer com que Goiás avance mesmo em tempos de crise.

Em sua primeira fase, foi realizado um amplo diagnóstico dos indicadores socioeconômicos do Estado de Goiás. A partir daí, foram mapeados 122 indicadores, sendo que destes, 77 foram aprofundados.

Destes levantamentos ficaram pré-definidas 16 diretrizes que se transformarão em programas em áreas como Saúde, Segurança e Educação. No último dia 13 de dezembro, a equipe de trabalho realizou a quarta reunião de governança do Programa, quando foram apresentados pelos secretários e representantes das secretarias participantes, o desenvolvimento das ações estabelecidas como metas e também as propostas para 2017.