“Foi uma sabatina informal e proveitosa”, diz auxiliar de Temer sobre encontro em barco

Sandro Mabel defendeu realização do comentado encontro de senadores com o indicado pelo Palácio do Planalto ao Supremo, Alexandre de Moraes: “A imprensa criou um fato”

O ex-deputado Sandro Mabel (PMDB), assessor especial do presidente Michel Temer (PMDB), saiu em defesa da “sabatina informal” realizada por um grupo de senadores com o indicado do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, no barco do senador goiano Wilder Morais, na última terça-feira (7/2).

O encontro que ganhou os portais de notícias de todo o País teria sido organizado por Mabel, que também participou da sabatina improvisada. Em entrevista ao Jornal Opção nesta terça-feira (14/2), o ex-deputado disse que não vê problema algum no encontro e disse que “a imprensa criou um fato”.

“O ministro deve estar sempre à disposição. Esclarecemos uma série de pontos com 12 senadores importantes. Ele é um ministro muito competente. Na ocasião, ele contou a vida dele. Foi uma sabatina, mesmo que informal, muito proveitosa, além de uma oportunidade para ele conhecer os senadores”, explicou.

Mabel esteve em Goiânia nesta terça-feira representando o presidente Michel Temer na solenidade de assinatura do contrato de aquisição da Celg D pela multinacional Enel.

A sabatina oficial de Alexandre de Moraes pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado está marcada para a próxima terça-feira (21). A data foi marcada pelo vice-presidente da comissão, senador Antonio Anastasia (PSDB-MG).