Flávia Morais: “PDT goiano está focado na candidatura de Ciro Gomes à presidência”

Em declaração durante convenção nacional, deputada disse que o partido ainda não fechou questão para a disputa eleitoral no estado em 2018

A cúpula nacional do PDT realizou na manhã deste sábado (18/3) sua convenção nacional, em Brasília. Na ocasião, a deputada federal do partido por Goiás, Flávia Morais declarou em discurso que o PDT goiano está focado em ajudar a construir a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República em 2018, mas que ainda não tem posicionamento definido quanto às disputas locais.

Ela relatou que, quando questionada qual seria o posicionamento do PDT em Goiás para as eleições em 2018, sua resposta foi que “o PDT não tem posição. Estamos preocupados com a candidatura de Ciro Gomes”.

Antes de convidar o ex-ministro e ex-governador do Ceará para uma visita a Goiás, a deputada defendeu candidatura própria do PDT à presidência. “O PDT tem hoje o melhor nome para candidato a presidente da República. Nenhum partido tem um nome como o de Ciro Gomes […] A candidatura de Ciro para presidente já extrapolou os limites do PDT, já está na boca do povo”, afirmou.

A convenção deste sábado (18/3) reconduziu o presidente Carlos Lupi ao comando do PDT nacional e elegeu Ciro Gomes e o deputado André Figueiredo (CE) como vice-presidentes da legenda. Na convenção, o partido fechou questão contra as reformas trabalhista e da previdência encaminhadas ao Congresso pelo governo Michel Temer (PMDB).

Na prática, isso significa que o parlamentar filiado ao PDT que votar a favor de um das matérias pode sofrer sanções dentro do partido e até ser expulso.