Fim de semana será marcado por pancadas de chuvas e trovoadas em Goiânia

O tempo chuvoso começa já nesta sexta-feira (13) com tempestades à tarde e à noite

Um canal de umidade deixa o tempo com muitas nuvens em todas as regiões de Goiás neste final de semana, com previsão de pancadas de chuvas em regiões localizadas. Na capital, os dias serão de muitas nuvens com curtos períodos de sol e tempestades acompanhadas de trovoadas.

A temperatura mínima será de 19ºC e a máxima de 28ºC, no sábado. A umidade do ar fica entre 64% e 94%, com ventos moderados. Já nesta sexta-feira (13) o tempo fecha na capital goiana com previsão de pancadas chuva à tarde e à noite.

As informações são do site Climatempo e do Núcleo de Metodologia e Hidrologia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.