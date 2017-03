Fim de semana será de chuvas em Goiânia. Confira previsão

Tempo permanece chuvoso até a próxima semana, mas temperaturas permanecem altas na capital

O final de semana será de tempo nublado e pancadas de chuva na capital goiana. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Climatempo, o fim de semana devem ter manhãs com sol entre nuvens, chegando a ser nublado no início da tarde. As tardes e noites devem ser nubladas e apresentarem pancadas de chuvas isoladas tanto no sábado (25/3) quanto no domingo (26).

As temperaturas, entretanto, podem ser altas, indo de 20ºC a 34ºC no sábado (25) e de 21ºC a 32ºC no domingo (26). A umidade relativa do ar mínima será de 40% e a máxima de 95%.

Já para a segunda-feira (27) a previsão, segundo o Climatempo, é de dias com sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura deve variar entre 20ºC e 31ºC e a umidade relativa do ar entre 46% e 73%.