Filmes de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada podem contar com atores da série original

Jornalista americano revelou que estúdio responsável pela série, Warner Bros, já estaria negociando com o trio que viveu Harry, Hermione e Rony nos cinemas

O jornalista Jim Hill revelou, em uma entrevista a podcast nos Estados Unidos, que a peça teatral Harry Potter e a Criança Amaldiçoada não só vai virar uma trilogia, como terá a participação de atores da série original. Segundo ele, Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Rony) estarão nos longas.

Hill disse ainda que as informações vieram de dentro da Warner Bros, responsável pelos oito filmes da série, e que as conversas já estão adiantadas. O estúdio, no entanto, ainda não comentou as alegações do jornalista.

“Eles querem que os filmes sejam com os mesmos atores que conhecemos e amamos dos filmes originais e que acompanhamos crescer”, afirmou ele. Hill não acrescentou quais outros atores poderão estar na produção, apenas disse que eles contracenarão com novos atores escolhidos pelo estúdio.

Harry Potter e a Criança Amaldiçoada foi encenada em 2016 na Inglaterra e o roteiro foi lançado no mesmo ano como livro. A história se passa 19 anos depois da Batalha de Hogwarts, e é centrada nos filhos de Harry, Alvo, e de Draco Malfoy, Scorpius, que, apesar das desavenças de seus pais, se tornam amigos na escola.

Pelo Facebook, no entanto, a autora dos livros, J.K. Rowling, desmentiu a informação. Segundo ela, o rumor da suposta trilogia não é verdadeiro.

I know a lot of people are looking for reasons to be cheerful today, but there is NO TRUTH to the rumour about a #CursedChild movie trilogy!

— J.K. Rowling (@jk_rowling) 20 de janeiro de 2017