Filme goiano é selecionado para o Festival de Berlim 2017

Longa do diretor Fabio Meira foi o primeiro feito com apoio do Fundo de Cultura do Estado de Goiás a ser selecionado para a mostra internacional

Patrocinado pelo Fundo de Cultura do Estado de Goiás, o filme de longa-metragem “As duas Irenes” foi selecionado para a edição de 2017 do Festival de Berlim, que será realizado entre os dias 9 e 19 de fevereiro do próximo ano. O longa terá estreia mundial na Mostra Generation, que tem a temática jovem.

Este é o primeiro longa de Fabio Meira, o diretor do filme. “As duas Irenes” foi gravado na Cidade de Goiás e conta a história de Irene, uma menina de 13 anos que descobre um segredo do pai, que tem outra família e até uma filha de mesmo nome.

Fabio disse esperar que seu filme sirva como uma bandeira para o cinema brasileiro feito em Goiás, como o primeiro feito com o apoio do Fundo de Arte e Cultura a ser selecionado para uma mostra tão importante.“Estou muito orgulhoso, afinal o Festival de Berlim é um dos mais importantes do mundo”, comentou.

O filme foi produzido por Fabio e Diana Almeida, através das produtoras Roseira Filmes e Lacuna Filmes, em coprodução com a Balacobaco Filmes. Conta no elenco com Marco Ricca, Susana Ribeiro, Inês Peixoto e Teuda Bara. Além disso, o longa marca a estreia das atrizes Priscila Bittencourt e Isabela Torres, escolhidas após extensa pesquisa de elenco em Goiás e Brasília, em testes com 200 meninas.