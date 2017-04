Filho do deputado Mané de Oliveira é preso por roubo e porte ilegal de arma

Matheus Soares de Oliveira, de 26 anos, já tem passagem pela polícia. Em nota, parlamentar comentou ocorrido

O filho do deputado estadual Mané de Oliveira (PSDB) Matheus Soares de Oliveira, de 26 anos, foi preso nesta semana por porte ilegal de arma de fogo, posse de drogas, receptação e roubo. Conforme informações da Polícia Militar, o jovem e outros dois homens foram presos em operação de rotina na BR-060, Setor Caravelas.

O trio foi flagrado por um agente rodoviário federal em posse de um revólver calibre 38 e porções de drogas dentro de um veículo de pequeno porte. O mesmo carro em que os suspeitos foram encontrados foi visto, no dia anterior à prisão, em ações de roubo no Setor Marista, região nobre da capital.

Vítimas do roubo foram chamadas até a delegacia, onde reconheceram os homens como os autores do crime. Matheus e os outros dois suspeitos seguem presos no 1º Batalhão da Polícia Militar, na capital.

Em nota obtida pelo jornal Diário de Goiás, o deputado Mané Oliveira disse ter ficado surpreendido com a notícia da prisão do filho e alegou ter ficado “profundamente abatido e desolado”.

“Agora, cabe a mim, especialmente como pai, aguardar a conclusão dos inquéritos e, ao final, restando comprovada sua participação em qualquer atividade criminosa, respeitar a decisão da Justiça e esperar que o Mateus responda pelos seus atos”, lamentou o parlamentar.

Matheus de Oliveira já tem passagem pela polícia por outros crimes. Em 2013, o jovem, então com 22 anos, foi preso por tráfico de drogas no Jardim Imperial, em Aparecida de Goiânia. Ele foi flagrado com cerca de oito frascos de lança-perfume comercializados a R$ 150 em uma festa.