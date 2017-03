Filho de ex-governador é expulso duas vezes de camarote na Sapucaí, diz coluna

Segundo Radar, da Veja, o deputado federal pelo PMDB, Marco Antonio Cabral tentou dar carteirada e levou resposta de recepcionista

O filho mais novo do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), o deputado federal Marco Antônio Cabral (PMDB-RJ) foi expulso duas vezes de um mesmo camarote da Sapucaí.

Segundo registro da coluna Radar, da Veja, deste domingo (5/3), Cabralzinho foi expulso do local na terça-feira de carnaval (28/2) e repetiu a cena no último sábado (4/3), na noite do desfile das campeãs.

De acordo com a publicação, Marco Antônio tentou entrar no camarote sem a pulseira que dá acesso e ainda acompanhado de dois amigos. Barrado pela segurança, o parlamentar teria dito que “entraria de qualquer maneira”.

Já de madrugada, ele teria dito “Não bota a mão em mim. Sabe quem sou eu?”, ao que uma das recepcionistas teria respondido: “Sei. E você não tem condição moral de achar que manda alguma coisa aqui”. O deputado foi retirado do local.

Sérgio Cabral e sua mulher, Adriana Ancelmo, estão presos desde novembro sob suspeita de participação em esquema de corrupção envolvendo obras públicas e vão responder, entre outros crimes, por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles estão detidos no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro.