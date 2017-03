Filha do apresentador Datena posa nua para a Playboy de março

A edição com a modelo Letícia Datena chega às bancas já no final deste mês

A modelo e apresentadora Letícia Datena, de 30 anos, filha do jornalista José Luiz Datena, será a próxima capa da revista Playboy. Ela já havia recebido outras propostas da revista, todas recusadas e, agora, conta que resolveu aceitar fazer o ensaio por conta do novo estilo da publicação.

“A revista já tinha me convidado algumas vezes. A primeira foi aos 18 anos, mas nunca achei interessante sair na capa. Com essa nova equipe, as coisas se encaixaram e eu aceitei. Tenho certeza que faremos um trabalho lindo. Estou bastante ansiosa”, disse em conversa com um jornalista do “Extra”.

Na entrevista, a apresentadora contou também como foi a reação do pai ao saber da novidade. “Meu pai ficou um pouco reticente quando falei, mas ele deixou claro que me apoiaria em qualquer decisão.”

Ela adianta, ainda, que, para fotografar, fez algumas exigências, como limitar a exposição de seu corpo e participar da escolha do tema. As fotos do ensaio foram realizadas nesta semana em uma vinícola no Sul do país e a revista chegará às bancas no final deste mês.

Conhecida nas redes sociais por sua beleza, Letícia já foi repórter do “Domingão do Faustão” e apresentadora do canal por assinatura Fox Sports.