Filha de Datena esbanja sensualidade em making of de ensaio para “Playboy”; assista

Apresentadora e modelo Letícia Datena é a capa da edição de maio da revista masculina

Aguardada por semanas, a edição de abril da “Playboy” com a filha do apresentador Luiz Datena, Letícia Datena, já está nas bancas de todo o País, e tem feito com que a bela acumule admiradores Brasil afora.

Ainda divulgando a edição, a revista liberou recentemente o making of do ensaio de Letícia, produzido em uma vinícola no Sul do Brasil. Na gravação, a modelo e apresentadora aparece bem à vontade e revela conteúdo inédito. (Confira abaixo)

Conhecida nas redes sociais por sua beleza, Letícia já foi repórter do “Domingão do Faustão” e apresentadora do canal por assinatura Fox Sports.