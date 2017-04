Figurinista desiste de incriminar José Mayer por conta de caso entre os dois, diz colunista

Susllem Tonani e o ator não estavam mais juntos quando a volta das investidas aconteceu

A figurinista Susllem Meneguzzi Tonani não quis dar sequência ao processo de acusação por assédio sexual contra o ator José Mayer por conta de um relacionamento extraconjugal que os dois tiveram no passado. É o que diz o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, nesta sexta-feira (28/4).

Segundo ele, a intimidade entre eles sempre foi de conhecimento de todos no antigo Projac, mas os dois terminaram a relação e Su Tonani já estava envolvida com outra pessoa quando ocorreram as novas investidas do ator.

José Mayer é casado com a produtora Vera Farjado.

Na última quarta-feira (26), Su decidiu não levar adiante o inquérito contra José Mayer, após acusá-lo de assédio sexual nos bastidores da novela “A Lei do Amor”. Ela esteve na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e pediu para que as investigações não continuassem.