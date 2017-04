Veja como fica o tempo no feriado de Páscoa em Goiânia

Há possibilidade de chuvas nesta sexta-feira e temperaturas até domingo variam entre 18°C e 32°C, com céu parcialmente nublado

O feriado de Páscoa não deve ser de tempo bom em Goiânia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o fim de semana deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com ventos fracos e moderados.

Nesta sexta-feira (14/4), no entanto, há a possibilidade de chuva no final da tarde e durante a noite. No restante do feriado, no entanto, não deve chover.

As temperaturas no sábado (15) devem ficar entre 22°C e 34°C, enquanto no domingo, a mínima prevista é de 18°C, com máxima de 32°C. A umidade máxima do ar prevista para sexta-feira e sábado é de, respectivamente, 90% e 85%. Já a mínima deve ser de 35% na sexta e 40% no sábado.