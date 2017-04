Festa do Trabalhador deve reunir mais de 30 mil pessoas em Goiânia neste domingo

Evento ocorre a partir das 17 horas na Avenida Rio Verde, em frente ao Terminal Cruzeiro

A Força Sindical Goiás realiza neste domingo, dia 30 de abril, na véspera do Dia do Trabalhador, a oitava edição da Festa do Trabalhador, com o tema “Direitos, Empregos e Aposentadoria Digna”.

O evento ocorrerá a partir das 17 horas na Avenida Rio Verde, em frente ao Terminal Cruzeiro. Na ocasião, haverá o sorteio de cinco motos, um carro 0km e outros prêmios.

Além dos sorteios, o público também contará com diversas atrações artísticas e culturais. A expectativa é de que mais de 30 mil pessoas compareçam à celebração.

A tradicional Festa do Trabalhador promovida pela Força Sindical já percorreu todas as regiões do Estado de Goiás. Desde o ano passado, o evento tem sido realizado na divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, com o intuito de alcançar o público da região metropolitana. Em 2016, cerca de 40 mil pessoas participaram do evento.