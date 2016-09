Fátima Bernardes está triste, desanimada e não fala sobre divórcio com Bonner

Relatos de uma pessoa que trabalha com a apresentadora dão conta que toda a equipe do “Encontro” está preocupada

Uma semana após anunciar o término de seu casamento com o jornalista William Bonner, Fátima Bernardes aparenta estar muito bem em seu programa diário. Ainda não tocou no assunto, mas quem assiste ao “Encontro” fica bastante convencido de que a apresentadora tem reagido bem ao divórcio.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, do R7, entretanto, o bom humor e alto astral da jornalista existem apenas quando as câmeras estão ligadas. De acordo com relatos de uma pessoa que trabalha com Fátima na Globo, todos por lá estão preocupados. “Ela está abatida, desanimada, e bem triste nos bastidores”, revela a fonte.

Conforme essa mesma pessoa, a equipe do “Encontro” tem percebido que algo muito forte aconteceu, além da separação após 26 anos de casamento, é claro. “Mas obviamente ninguém toca no assunto com ela”, diz Fabíola.

Fátima e Bonner anunciaram o divórcio na última segunda-feira (29). A decisão foi confirmada pelo casal no Twitter. Os dois publicaram juntos a mesma mensagem.

De acordo com Fabíola Reipert, comenta-se que William Bonner já estaria em outro relacionamento.