Fãs dizem que Jorge se apresentou bêbado no Villa Mix e internet explode em memes

Comportamento do sertanejo chamou atenção durante show neste domingo. No palco, ele chegou a brincar dizendo que receberia o cachê da apresentação em cerveja

O cantor Jorge, da dupla Jorge e Mateus, virou meme nas redes sociais na noite de domingo (2/7) após aparecer visivelmente alterado durante show no último dia do Festival Villa Mix, realizado no estacionamento do estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Internautas estranharam a performance do cantor sertanejo e deduziram que ele estaria alcoolizado. “Jorge tava num churrascão, bebeu todas e foi direto para o show”, falou um usuário do Twitter.

No palco, Jorge chegou a falar que não receberia cachê, pois iria cobrar o show em cerveja. “Ele recebeu o cachê adiantado, então”, brincou um internauta.

A dupla não se pronunciou sobre o ocorrido. Nos vídeos e imagens da apresentação que circulam na internet, o cantor Mateus aparece com cara de poucos amigos, enquanto o companheiro de dupla interage com a plateia.

Esta não é a primeira vez que Jorge é alvo de comentários por aparecer supostamente bêbado durante um show. Em março do ano passado, fãs também questionaram uma possível embriaguez do cantor durante apresentaão da dupla em Pernambuco.

é impressao minha ou jorge e mateus estavam bêbados qnd fizeram show no villa mix? — del rio (@bianczar) July 3, 2017

to vendo agora o show do jorge e mateus na villa mix de ontem kkkkkkk pqp, jorge chapadaaaaaao

mateus nunca cantou tanto num show, de fato — yas (@thatyasx) July 3, 2017

Hj eu tô só o Mateus grilado com o Jorge no villa mix pic.twitter.com/oqZ3Z3y2al — Thayná Martins (@thaymrtns) July 3, 2017

Meta de vida: ir trabalhar bêbado como o jorge no villa mix. — Vicente (@oxivcnt) July 3, 2017

Verdade que o Jorge tá fazendo cosplay de Bruno hj no Villa Mix? — Goiânia Mil Grau (@gynM1LGR4U) July 3, 2017

Só de pensar no Jorge, hoje no Villa Mix, eu começo a rir demais 😂😂😂😂😂#JorgeEMateusNoMultishow pic.twitter.com/JHmZLqihp5 — Alayse Gomes Silva (@Alayyse) July 3, 2017