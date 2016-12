Fantasiados, Neymar e Bruna Marquezine postam foto juntos e fãs comemoram

Para alegria da internet, e depois de muitos boatos, casal parece ter finalmente reatado o namoro

Depois de muito disse me disse, o casal Brumar, como gostam de chamar os fãs de Neymar e Bruna Marquezine, parece que resolveu assumir novamente o relacionamento. Na última quinta-feira (22), o craque brasileiro publicou uma foto em seu perfil no Snapchat ao lado da atriz, no aniversário de Gabriel Medina, no litoral de São Paulo.

Na publicação, Bruna aparece vestida de Mulher-Gato e Neymar de Batman. E bastou isso para que os dois se tornassem um dos assuntos mais comentados das redes sociais e atingissem o topo dos trending topics no Twitter.

Desde a Olimpíada do Rio de Janeiro, boatos de que os antigos namorados teriam reatado o relacionamento passaram a pipocar na mídia. Na época, o jogador fez a alegria dos internautas ao comemorar o ouro inédito do Brasil no futebol masculino ao lado da atriz, na arquibanca do estádio.

quem shippa Brumar deve tá muito feliz — cleytu 🎄 (@cleytu) December 22, 2016

Bruna Marquezine e Neymar só não assumiram ainda pra 2016 não zicar o romance, estão esperando 2017 #Brumar — RETRO 2016 TONIGHT (@strangermatheus) December 22, 2016