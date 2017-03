Familiares de Jean Wyllys têm sido alvo de ameaças de morte, diz colunista

Segundo registro da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, denúncia teria sido feita pelo próprio deputado

O deputado federal Jean Wyllys (Psol-RJ) relatou que seus irmãos e mãe, têm sido alvos de ameaças de morte. De acordo com publicação da Coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo nesta terça-feira (14/3), o parlamentar disse que as ameaças foram feitas por mensagens que trazem os endereços, os telefones e a rotina de membros de sua família.

Ele já havia denunciado abordagens feitas por telefone e e-mail e já tinha adotado o hábito de andar com agentes de segurança na Câmara dos Deputados. As últimas ligações, no entanto, teriam deixado Wyllys mais assustado. “Deram um passo a frente”, disse.

Ainda segundo o jornal, o deputado do Psol já protocolou várias denúncias na Polícia Federal pelo mesmo motivo.