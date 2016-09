Fábio Sousa: “Será uma vergonha não ter quórum para cassar Cunha”

Deputado federal goiano disse ao Jornal Opção que, no que depender dele e do PSDB, o dia 12 marcará o fim do mandato do ex-presidente

O deputado federal Fábio Sousa (PSDB-GO) disse ao Jornal Opção que será uma “vergonha” para o Parlamento se não houver quórum para a sessão do dia 12 de setembro — quando está marcado o julgamento do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

Após o também goiano Jovair Arantes (PTB) afirmar que não acredita na presença da quantidade mínima de deputados (257 dos 513) para avaliar as denúncias contra o peemedebista, Fábio Sousa assegurou que estará lá.

“Bom, os outros eu não sei, mas, como tenho feito sempre, estarei presente na sessão e mais: votarei sim pela cassação do mandato de Eduardo Cunha”, garantiu.

Questionado se o PSDB fará o mesmo, o jovem parlamentar revelou que a orientação da bancada é para que todos os deputados da legenda votem pela perda do mandato e a inelegibilidade do ex-presidente — acusado de ter mentido durante a CPI da Petrobras, manter contas no exterior e corrupção.

Inclusive, Fábio Sousa fez questão de destacar que não existe a menor possibilidade da defesa de Cunha conseguir o “fatiamento” de seu julgamento — aos moldes do que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) logrou no Senado. “Apesar de considerar a decisão uma aberração jurídica, tenho convicção de que aquele caso foi isolado e não poderá ser aplicado a Cunha”, completou.

A tropa de choque do ex-presidente (que mingua a cada dia) já começou a alardear que irá pedir duas votações: uma para cassar o mandato e outra, para inabilitação política.

Animado

O deputado federal Fábio Sousa contou ao Jornal Opção que tem uma série de projetos importantíssimos sendo desenvolvidos — que deverão ser apresentados em breve. Um deles diz respeito à quantidade de parlamentares no Congresso. “Vou, matematicamente, provar quantos deputados são necessários de verdade aqui”, revelou sem dar mais detalhes.

Fábio Sousa é um dos membros da comissão especial que avalia as 10 Medidas contra a Corrupção — projeto apresentado pelo Ministério Público Federal, que angariou mais de 2 milhões de assinaturas populares. Apesar de alguns retoques serem necessários, ele garante: “Sou 100% a favor da proposta. Precisamos continuar o debate, mas defendo a aprovação quase que integral”.