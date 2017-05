Explosão em show de Ariana Grande deixa mortos e feridos

Polícia do Reino Unido confirmou que atende “grave ocorrência” em Manchester

A polícia de Manchester, no Reino Unido, confirmou por meio de um comunicado que uma explosão durante um show da cantora americana Ariana Grande na noite desta segunda-feira (22/5) deixou mortos e feridos.

“Serviços de emergência estão respondendo a relatos de uma explosão na Manchester Arena. Há algumas mortes e feridos confirmados. Por favo,r evitem a área uma vez que serviços de emergência estão trabalhando incansavelmente no local”, versa um comunicado no Twitter.

Segundo relatos nas redes sociais, Ariana Grande tinha acabado de cantar a última música e deixado o palco quando o barulho foi ouvido.

No vídeo abaixo, é possível ouvir gritos e ver o desespero de fãs no local. A cantora não sofreu ferimentos.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE

— ♡♡ (@hannawwh) May 22, 2017