Exoneração de secretário Nacional de Juventude é publicada no Diário Oficial da União

Bruno Moreira Santos pediu demissão após repercussão negativa de declaração sobre chacina de presos em Roraima

Foi publicada na edição do Diário Oficial da União desta terça-feira (10/1) a exoneração de Bruno Moreira Santos da Secretaria Nacional de Juventude. O ex-secretário da pasta ligada diretamente à Presidência da República pediu demissão do cargo após a repercussão negativa de uma declaração sobre o massacre que ocorreu no presídio de Roraima na última semana.

Bruno afirmou que “tinha que matar mais [presos]; tinha que fazer uma chacina por semana”. Ele, que também é presidente licenciado da Juventude Nacional do PMDB, afirmou que a declaração havia sido feita “em caráter pessoal”, após a entrevista.

Por meio de nota, o ex-secretário disse que há uma “valorização muito grande” da morte de condenados e que “embora o presidiário mereça respeito e consideração, é necessário valorizar mais o combate à violência com mecanismos que o Estado não tem conseguido colocar a disposição da população plenamente”.

Bruno estava no cargo desde junho do ano passado. (Com informações da Agência Brasil)