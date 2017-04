Exame médico de Emilly vaza nas redes e atesta agressão de Marcos. Confira

Médico que assina o documento diz que vai processar o cirurgião plástico pelo vazamento. Laudo foi publicado por um fã clube do ex-BBB no Twitter

Vazou na internet nesta semana suposto exame médico feito pela vencedora do Big Brother Brasil 17, Emilly Araújo, que atesta as agressões do cirurgião plástico Marcos Harter durante o programa. O médico foi expulso do reality show após indícios de que teria agredido física e psicologicamente a estudante com quem mantinha um relacionamento amoroso.

O exame é assinado pelo médico Elmo Marques Carneiro Filho e afirma que a paciente sentia dores em “manobras de compressão” no punho direito e que ela tinha um pequeno “hematoma roxo claro” na região posterior do braço esquerdo e outro no antebraço direito.

Em entrevista ao porta UOL, o advogado do médico que assina o documento informou que pretende processar o cirurgião plástico pelo vazamento do exame. O documento foi postado por um fã clube do ex-BBB no Twitter.

“Esse cuidado, que todo verdadeiro médico deve ter, com os pacientes seus ou de outros, o Dr. Elmo sempre observou em seus mais de 50 anos de clínica médica dedicada à nobre missão de mitigar o sofrimento humano; mas não vem demonstrando a mesma circunspecção o Dr. Marcos de Oliveira Härter, pelo que será processado judicialmente nas próximas horas, ante o vazamento indevido de atestado médico”, afirmou o advogado, em nota.