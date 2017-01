Ex-secretário de Infraestrutura de Goiás morre após sofrer atentado a tiros

Darlan, que já ocupou diversos cargos no governo estadual, ficou internado por nove dias no Hugol, após ser baleado em uma suposta tentativa de assalto

O empresário e agropecuarista Luiz Darlan Alkimin de Oliveira, de 52 anos, morreu na noite do último sábado (14/1), em Goiânia, vítima de um atentado a tiros. Ele já ocupou diversos cargos no governo de Goiás, dentre eles a diretoria técnica da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Infraestrutura de Goiás entre os anos de 2009 e 2010.

Luiz Darlan era natural de Ipameri e, segundo relatos de familiares em redes sociais, ficou nove dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hugol, em Goiânia, após ser baleado no último dia 6 de janeiro, no momento em que chegava em uma chácara no Setor Orlando de Morais.

Conforme informações da Polícia Militar, Darlan havia saído de seu veículo para abrir o portão da residência, quando foi abordado pelos criminosos, que deram voz de assalto e, logo em seguida, dispararam duas vezes contra o ex-secretário.

Os autores chegaram a levar a camionete da vítima, mas abandonaram o veículo logo depois em Hidrolândia. Relatos de familiares dão conta, ainda, que os autores não levaram nenhum objeto de Darlan. A Delegacia de Homicídios da capital investiga o caso.

O corpo do ex-secretário será levado para Ipameri, na Região Sudeste do Estado, onde irá ocorrer o velório e sepultamento.