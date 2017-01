Ex-prefeito Zé Gomes pode ser homenageado com nome de tribuna da Assembleia

Honraria proposta pelo deputado Lucas Calil também homenageia ex-presidente da Iquego Nelito Brandão

Projeto do deputado Lucas Calil (PSL) pretende homenagear o ex-presidente da Iquego Nelito Brandão e o ex-prefeito de Itumbiara Zé Gomes os nomes das tribunas do Plenário da Casa. A matéria tramita atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) à espera do relatório do deputado Álvaro Guimarães e ainda precisa ser aprovada em duas fases de votação.

Pelo texto, a tribuna de situação do Plenário receberia o nome de José Gomes da Rocha. O homenageado foi deputado federal por Goiás, vereador e prefeito de Itumbiara, sua cidade natal. Zé Gomes, como era conhecido, foi assassinado em setembro de 2016, em uma carreata durante as eleições municipais.

Já à tribuna de oposição seria atribuído o nome de Nelito Brandão. O agraciado foi deputado pelo já extinto MDB e vereador pelo município de Inhumas, por três mandatos. Nelito era farmacêutico, formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e foi presidente da Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), durante o governo de Iris Rezende entre os anos de 1983 e 1987.

Segundo justificativa, o objetivo é homenagear “os dignos cidadãos e ex-deputados que tanto fizeram pelo Estado de Goiás”. “Tal contribuição é notória e foi fundamental para o alicerçamento da Sociedade Goiana. É importante que a história esteja sempre presente na vida dos goianos e tais homenagens se fazem necessárias para isso”, justifica Lucas.