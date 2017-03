Ex-prefeito de Anápolis João Gomes anuncia desfiliação do PT

Pelo Facebook, empresário afirmou que tem novo projeto para cidade e que ainda não decidiu em qual legenda irá se filiar

O empresário e ex-prefeito de Anápolis João Gomes anunciou, nesta sexta-feira (3/3), que se desfiliou do Partido dos Trabalhadores. Segundo ele, o partido foi informado formalmente na quinta-feira (2) e a decisão foi tomada sem desentendimentos. Em comunicado no Facebook, o agora ex-petista escreveu ainda que fez “muitos amigos e colegas” na legenda.

João Gomes afirmou que tem um novo projeto para a cidade e que ainda não resolveu em qual legenda irá se filiar. “O cenário político não só brasileiro, mas mundial, requer a sondagem de novos horizontes, esse fator deixa ainda mais clara a minha decisão”, disse ele.

No PT desde 2008, João Gomes foi eleito vice-prefeito na chapa de Antônio Gomide (PT) nas eleições de 2008 e 2012, assumindo a Prefeitura de Anápolis em 2014, quando Gomide deixou o cargo para disputar o governo do Estado. No ano passado, Gomes perdeu a reeleição para Roberto Naves e, a aliados políticos, teria atribuído sua derrota nas urnas ao desgaste do partido.

Confira a nota na íntegra: