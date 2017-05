Ex-governadores do DF são presos por suspeita de fraude em obras da Copa de 2014

Investigação apurou que fraude em superfaturamento das obras do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pode chegar a R$ 900 milhões

Os ex-governadores do Distrito Federal José Roberto Arruda (PR) e Agnelo Queiroz (PT) e o ex-vice governador e atual assessor do presidente Michel Temer (PMDB), Tadeu Filippelli (PMDB) foram presos na manhã desta terça-feira (23/5) pela Polícia Federal em uma operação que investiga fraude e desvio de dinheiro para a construção do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a Copa do Mundo de 2014.

De acordo com a PF, a obra, orçada em cerca de R$ 600 milhões, custou mais de R$ 1,5 bilhão. “O superfaturamento, portanto, pode ter chegado a quase R$ 900 milhões”, diz nota divulgada na manhã desta terça.

Cerca de 80 policias federais cumprem 15 mandados de busca de apreensão, dez de prisão temporária, além de três conduções coercitivas, quando a pessoa é levada para depor e depois liberada. As medidas judiciais foram determinadas pela 10ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal (DF). Todas as ações ocorrem em Brasília e em outras cidades do DF.

“Entre os alvos das ações de hoje estão agentes públicos e ex-agentes públicos, construtoras e operadores das propinas ao longo de três gestões do governo do DF. A hipótese investigada pela Polícia Federal é de que agentes públicos, com a intermediação de operadores de propinas, tenham realizado conluios e assim simulado procedimentos previstos em edital de licitação”, diz nota da PF.

O nome da Operação Panatenaico é uma referência ao Stadium Panatenaico, sede dos Jogos Panatenaicos, competições realizadas na Grécia antiga, anteriores aos Jogos olímpicos. A arena, utilizada para a prática de esportes pelos helênicos, é considerada uma das mais antigas do mundo.