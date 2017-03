Ex-deputado Rubens Cosac morre aos 71 anos

Morreu neste sábado (18/3) em Goiânia o médico cirurgião e ex-deputado estadual e federal pelo PMDB em Goiás, Rubens Cosac.

Ele tinha 71 anos e estava internado no Hospital do Coração Anis Rassi, em Goiânia. Era casado com a ex-deputada e ex-prefeita de Ipameri, Lamis Cosac. Deixa também três filhos e uma neta.

Representante do sudeste goiano no parlamento, Cosac se aposentou da política no final dos anos 1990 por problemas de saúde. Ele será sepultado no próximo domingo (19), em sua cidade natal, Ipameri.