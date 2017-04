Ex-BBB Vivian comenta suposto romance com o cantor Jorge, da dupla com Mateus

Vice-campeã do reality quebra o silêncio e fala pela perimeira vez sobre as especulações de um possível affair extraconjugal entre ela e o goiano

A ex-BBB Vivian, vice-campeã da disputa da TV Globo, resolveu quebrar o silêncio e falar sobre uma polêmica que surgiu quando ela ainda estava dentro do programa. Os boatos que invadiram as redes sociais eram de que ela e o cantor Jorge, da dupla sertaneja goiana Jorge e Mateus, teriam um caso extraconjugal.

Conforme o jornal “Extra”, entretanto, quando saiu do reality e descobriu o que estavam falando, Vivian não teria gostado nada das especulações. Fotografada ao lado da dupla diversas vezes, a vice-campeã do Big Brother garante que os boatos se tratam de “maldade pura”.

“Sempre os respeitei muito, não só como profissionais, mas também na vida pessoal. Sigo a mulher do Jorge, acompanhei o nascimento do filho dele, Davi. Ele nem sabia que eu existia”, disse a ex-BBB.

Apesar de um amigo ter dito que Vivian teve um rápido affair com um jovem cantor, que na época era solteiro e assim continua, a advogada nega. “Nunca fiquei com famoso, já fiquei com gente do meio, que trabalha, mas tem poucos seguidores, mas nunca com cantor ou ator. Atores geralmente moram no Sudeste, não em Manaus”, afirma.

Para quem não sabe, a jovem é fã da dupla Jorge e Mateus desde 2013 e passou a acompanhar os shows por várias cidades brasileiras como Goiânia, Belo Horizonte e Fortaleza.