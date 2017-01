Ex-BBB goiana cobra R$ 20 para bater-papo com fãs em aplicativo

Munik Nunes, vencedora da última edição do programa, lançou app que oferece “conteúdos exclusivos”

Em tempos de crise, a goiana Munik Nunes, vencedora do Big Brother Brasil 2016, encontrou um jeito interessante de arrecadar uns trocados: lançou, nas lojas digitais, aplicativo para smartphones que oferece fotos, vídeos, dicas de beleza e até a possibilidade de bate-papo.

A ideia, segundo consta na descrição do app, é permitir que os fãs a acompanhem 24 horas por dia e tenham acesso a “conteúdos exclusivos” da bela. Tudo isso por $ 5,99 dólares — cerca de R$ 21. O jornal Extra, do Rio de Janeiro, noticiou o caso também nesta quinta-feira (12/1).

Veja abaixo a descrição do app na Apple Store:

Na página de Munik no Facebook, alguns admiradores ficaram decepcionados com o alto valor cobrado para conversar com ela. “Gente, Munik é super fofa, gosto e acompanho o trabalho dela. Mas eu pagar tudo isso pra baixar esse app ? Nunca no Brasil, não sou ladrão do meu próprio bolso não. O app da Larissa, que é mais famosa, é grátis”, protestou uma internauta.

Se você for fã da goiana milionária e estiver disposto a desembolsar alguns contos para acompanhá-la, pode baixar o app aqui.